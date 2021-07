Estádio Mané Garrincha - Eduardo Carmim/Parceiro/Agência O Dia

Estádio Mané GarrinchaEduardo Carmim/Parceiro/Agência O Dia

Publicado 18/07/2021 00:00

Estádios em silencio com microfones captando palavrões dos treinadores furibundos com as trapalhadas de seus pupilos, parece estar com os dias contados. O Governador do Distrito Federal saiu na frente, decretou a permissão, publicou regras em que organizadores e frequentadores estão sujeitos a multas e autorizou para quarta-feira a presença de torcida no jogo Flamengo x Defensa y Justicia pela Libertadores com 25% da capacidade do Estádio Mané Garrincha, desde que para maiores de 18 anos vacinados e venda de ingressos exclusivamente pela internet. Os argentinos concordaram, o resultado da bilheteria será do Flamengo e o primeiro jogo com publico pagante está por acontecer nesta quarta-feira em Brasília, ressalvando a possibilidade de um político mala que fazem tudo para aparecer surja empunhando uma liminar impedindo por prejudicar o ciclo de reprodução dos Quero-quero que têm ninho no gramado.