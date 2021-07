Adriano Imperador - Foto: Reproduão

Adriano ImperadorFoto: Reproduão

Publicado 20/07/2021 17:48

Rio - O ex-jogador e ídolo do Flamengo, entrará na calçada da fama do Maracanã, neste sábado (24), às 13h. A homenagem ocorrerá na Tribuna de Honra do do Estádio Mário Filho, sendo o 123º atleta a fazer o molde nos pés, além de craques como Pelé, Garrincha, Zagallo, Marta, Ademir Menezes, Vavá, Rivellino, Romário, Zico, Roberto Dinamite.

De acordo com o presidente da SUDERJ (Superintendência de Desportos do Estado do Rio de Janeiro), Adriano Santos, exaltou a importância de destacar a história a fim de resgatar momentos importantes da vida de ex-atletas.

“São homenagens como essa que ajudam a contar a história do futebol brasileiro, bem como preservar esse patrimônio cultural de todos nós”.