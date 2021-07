Fotos! Conheça a modelo considerada pivô do fim do noivado de lenda do boxe com stripper

Rio - O lutador Floyd Mayweather está no olho do furacão, após ser flagrado abraçado com sua ex-namorada, Galliene Nabila, enquanto passeavam juntos na Quinta Avenida, na cidade de Nova York, na terça-feira. Enquanto isso, Anna Monroe, sua noiva, estava em Las Vegas, a quatro mil quilômetros de distância.

De acordo com fontes do tabloide britânico 'The Sun', a atual companheira, que era stripper, pensava que ela e Mayweather iriam se casar em breve e começariam uma linda família, mas as fotos dele com ex-namorada, com quem Mayweather teve um relacionamento breve em 2019, a deixaram "devastada".

De acordo com informações, antes do flagra, o atual casal inclusive já teria ido ver um planejador para fazer os preparativos para o casamento. A mesma fonte próxima à jovem britânica confessou ao 'The Sun' que "Anna está arrasada". "Depois de ver as fotos, ela disse a seus amigos que havia terminado com ele".

Mas Anna Monroe também deu detalhes de como era sua vida com o lutador: “Ela até o chamou de 'vagabundo' e acusou Floyd de estar sempre com outras mulheres pelas costas", acrescentou a fonte ao tabloide inglês.

Além do flagra com Galliene Nabila, outro atos podem ter dinamitado o relacionamento dos dois, principalmente quando Mayweather 'expulsou sua parceira de casa para conseguir se concentrar na luta contra o youtuber Logan Paul.

Uma relação que parecia estar indo bem, e que em janeiro se especulou até sobre um possível pedido de casamento do boxeador, após a imagem da stripper de 29 anos com um anel, aparentemente chegou ao fim da pior maneira.

