Confira imagens da cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Tóquio

Rio - Com uma estrutura bem diferente da habitual, a cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Tóquio se iniciou pontualmente às 8 horas de manhã (horário de Brasília). Realizada no estádio Olímpico do Japão, o evento acontece sem público e com destaque para a pandemia e também pelo esforço dos atletas após o adiamento dos Jogos que seriam realizados no ano passado.

