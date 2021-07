LeBron James é o mais novo bilionário do mundo esportivo, com fortuna avaliada em mais de R$ 5 bilhões - AFP

Publicado 23/07/2021 18:16

Los Angeles - Não é apenas dentro das quadras que os números e recordes conquistados por LeBron James impressionam. De acordo com o portal de notícias 'Sportico', o astro do Los Angeles Lakers é primeiro atleta em atividade na NBA a arrecadar US$ 1 bilhão, cerca de R$ 5,1 bilhões, na carreira, somando todos os ganhos com salário, premiações e patrocínios.

A título de curiosidade, Michael Jordan, considerado o maior nome da história do basquete, só conquistou o primeiro bilhão após se aposentar das quadras. Após pedir dispensa da convocação para defender a seleção dos Estados Unidos nas Olimpíadas de Tóquio, o ala-armador, de 36 anos, é a estrela do filme 'Space Jam 2'.

Segundo a publicação a fortuna acumulada de LeBron James está dividida em cerca de US$330 milhões em salários (R$ 1,7 bilhão, aproximadamente) e mais de U$ 700 milhões (cerca de R$ 3,6 bilhões) em publicidade. Entre as marcas associadas à imagem do astro estão gigantes como Nike, AT&T, Beats, Blaze Pizza, GMC, PepsiCo, Rimowa e Walmart, que rendem cerca U$ 100 milhões, cerca de R$ 510 milhões nas receitas do craque.

Novo bilionário do mundo esportivo, LeBron se junta ao seleto grupo que conta o golfista Tiger Woods, o ex-pugilista Floyd Mayweather, o tenista Roger Federer, além de Cristiano Ronaldo e Lionel Messi, como representantes do futebol.