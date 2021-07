Luís Roberto - Foto: Reprodução

Luís RobertoFoto: Reprodução

Publicado 26/07/2021 19:50 | Atualizado 26/07/2021 19:53

Rio - O narrador da Globo Luis Roberto destacou uma ajudinha dada pelo DJ da arena em que o Brasil enfrentou a Argentina pelo vôlei masculino. E parece que deu certo, já que a seleção perdia para os hermanos por 2 sets a 0 e conseguiu virar no tie-break. A música em questão era 'Corpo Sensual', que tem o refrão 'Vai passar mal', de Pablo Vittar.

Se isso ajudou não saberemos, mas após a música tocar e Luis Roberto fazer o comentário o Brasil cresceu no jogo e conquistou a vitória.



- Pabllo Vittar da sorte pra gente, música brasileira para incentivar nosso time - disse o narrador em transmissão da Globo na manhã desta segunda-feira.

A decisão de tocar musicas brasileiras nos jogos de vôlei é do DJ Stari, um austríaco que acompanha a modalidade há quase 20 anos. Em entrevista recente ao 'G1' ele contou que tomou a decisão de incluir a cantora brasileira após ver stories virais de Douglas Souza.



- Sei que o Douglas é fã (da Pabllo), e vi que seria legal tocar no jogo - disse o DJ Stari, que incluiu ainda no setlist músicas de Anitta (Girl From Rio e Show das Poderosas), Jojô Todynho (Que Tiro Foi Esse) e Barões da Pisadinha (Recairei), além de qualquer música de Ivete Sangalo, Tim Maia e Jorge Ben.