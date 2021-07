Magno Neves, surfista - Divulgação

Não é só com medalhas que o surfe transforma vidas. Enquanto Ítalo Ferreira trocou a tampa de isopor pela prancha e agora brilha no lugar mais alto do pódio olímpico, Magno Neves também superou uma infância pobre para fazer do esporte seu sustento, ainda que sem o glamour das grandes competições. Criado no Morro do Cantagalo, na Zona Sul do Rio, ele pegou suas primeiras ondas aos seis anos no projeto Favela Surf Club, e hoje, com 30, tem sua própria escola de surfe, a Arpex Surf School, na Praia do Arpoador.

Desde que experimentou a sensação de subir na prancha pela primeira vez, Magno se apaixonou e quis fazer do surfe sua profissão. Chegou a competir com Ítalo e Gabriel Medina em torneios menores, mas, diante da falta de patrocínio e necessidade de ajudar sua mãe, solteira, e os seis irmãos, ele passou a se dedicar apenas a dar aulas. E mesmo sem a fortuna dos surfistas consagrados, consegue ganhar a vida através do surfe.

"Quando me trouxeram para a praia, foi amor à primeira vista. O surfe me salvou, Muitos amigos meus se envolveram, outros morreram... Hoje tenho a minha casa, meu carro, minha vida estruturada, tudo graças ao surfe", conta o instrutor, que não pretende volta a competir em alto nível.

"É um esporte muito caro. Uma prancha boa custa acima de R$ 1.500. Tem que ter um equipamento bom, uma roupa boa, hospedagem, viagem...", completa.

Assim como o atual campeão olímpico, Magno conhece bem as dificuldades que alguém que vem de baixo enfrenta para se aventurar no esporte. Uma prancha nova, por exemplo, custa no mínimo R$ 600. É por isso que nas suas aulas, que custam a partir de R$ 100, todo o equipamento está incluso. E moradores de comunidades têm direito a pelo menos um desconto generoso. "Só cobro um valor por causa do material", explica.

Atualmente, a Arpex Surf School tem aproximadamente 50 alunos fixos, fora as aulas avulsas feitas por curiosos ou muitos turistas que visitam o Rio de Janeiro. Para dar conta de tantos novatos, ele tem a ajuda de outros instrutores. Para conhecer melhor a escola, basta acessar @arpexsurfschool no Instagram.

Importância da conquista de Ítalo

Apesar da torcida maior por Gabriel Medina, a medalha de Ítalo Ferreira foi muito comemorada por Magno Neves, fã dos surfista brasileiros. Para ele, o título representa não só o primeiro ouro do Brasil na Olimpíada, mas também deve causa interesse ainda maior das criança pelo esporte.

"Comemorei muito. Só posso agradecer a ele pro trazer esse ouro. Vai ajudar também no nosso trabalho e, quem sabe, abrir o olho do estado para investir no esporte. Fico grato, muito feliz por ele. É um moleque muito merecedor, que tem uma história incrível", disse o surfista carioca.