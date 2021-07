Brasil x Arábia Saudita - Lucas Figueiredo / CBF

Japão - O Brasil teve dificuldades, mas conseguiu carimbar a vaga para as quartas de final do futebol masculino nas Olimpíadas de Tóquio em primeiro lugar de seu grupo. A seleção olímpica venceu a Arábia Saudita por 3 a 1 em Saitama, na manhã desta quarta-feira, com gols de Matheus Cunha e Richarlison, duas vezes. Al Amri fez o único gol dos árabes.

A seleção brasileira esteve bem nos primeiros minutos e não demorou muito a abrir o placar. Aos 13 minutos, Claudinho cobrou escanteio pelo lado esquerdo e encontrou Matheus Cunha, que desviou no primeiro pau para o fundo das redes, desencantando na competição. Pouco depois, teve boa chance de ampliar após cruzamento de Arana na cabeça de Antony, que acertou o travessão.

No entanto, após bons minutos iniciais, o Brasil caiu de produção e não conseguiu mais ameaçar com tanta frequência a Arábia Saudita, que passou a gostar do jogo e acabou premiada. Após cobrança de falta na área, Diego Carlos errou o tempo de bola e Al Amri tocou de cabeça no canta de Santos para deixar tudo igual na primeira etapa.

Na volta do vestiário, o Brasil melhorou após André Jardine mandar Malcom a campo, mas teve dificuldades para aproveitar as chances criadas. A primeira grande chance veio com Matheus Cunha, que chutou de primeira após rebote do goleiro Al Bukhari e acertou a trave. Preocupada com o que acontecia no outro jogo do grupo e a vendo a possibilidade de terminar em segundo do grupo, a seleção brasileira passou a ficar mais tensa.

Porém, aos 30 minutos, Richarlison trouxe alívio para os brasileiros. Após Daniel Alves cobrar falta e a zaga cortar, Bruno Guimarães encontrou o camisa 10 no meio da área, que tocou de cabeça para marcar. Já nos acréscimos, o atacante entrou em ação novamente. Reinier fez boa jogada pela direita e encontrou o Pombo no meio da área, sozinho, que só tocou para o gol vazio e definiu o placar: 3 a 1.

Com o resultado, o Brasil garantiu o primeiro lugar do grupo. Em segundo, se classificou a Costa do Marfim após o empate em 1 a 1 com a Alemanha. A seleção olímpica volta a campo no próximo sábado, às 7h, pelas quartas de final, em Saitama, contra o Egito.