Laura Pigossi e Luisa Stefani estão nas semifinais - Gaspar Nóbrega / COB

Laura Pigossi e Luisa Stefani estão nas semifinaisGaspar Nóbrega / COB

Publicado 28/07/2021 05:15 | Atualizado 28/07/2021 06:14

Japão - Laura Pigossi e Luisa Stefani disputarão medalha nas duplas femininas do tênis em Tóquio. Na madrugada desta quarta-feira, as brasileiras se classificaram para a semifinal ao venceram as americanas Bethanie Mattek-Sands e Jessica Pegula, com parciais de 1/6, 6/3 e 10/6 no tie-break.

Com o resultado, Pigossi e Stefani se garantiram, no mínimo, na disputa pelo bronze. A única vez que o Brasil esteve na briga pelo pódio do tênis foi nos Jogos de Atlanta, em 1996, com Fernando Meligeni, que terminou em quarto lugar. Elas enfrentarão as vencedoras da partida entre Ellen Perez/Samantha Stosur (AUS) e Belinda Bencic/Viktorija Golubic (SUI).

Publicidade

A campanha da dupla brasileira é surpreendente. Eles só confirmaram a presença nos Jogos há duas semanas, por conta de algumas desistências. No ranking de duplas da WTA, Laura Pigossi ocupa a 148ª posição, enquanto Luisa Stefani é a 23ª colocada.