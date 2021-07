Pia Sundhage não esconde frustração com eliminação nos Jogos Olímpicos de Tóquio - Sam Robles/CBF

Publicado 30/07/2021 15:23

Rio - A técnica Pia Sundhage não escondeu a frustração após a eliminação da Seleção feminina para o Canadá nas quartas de final dos Jogos Olímpicos. Em entrevista coletiva, a comandante pediu desculpas pela eliminação.

- Eu sinto muito, poderíamos ter feito um trabalho melhor. Depois do jogo eu pedi desculpas a elas. Mas quero encorajá-las, porque haverá outras oportunidades - declarou a treinadora, que frisou onde houve problemas na equipe:



- Claro que estou muito triste. Desculpem por não termos chegado na semifinal. Tenho que voltar e fazer meu dever de casa para fazermos melhor na próxima vez. Poderíamos ter aumentando nossa velocidade, nosso ritmo. Mas o Canadá nos venceu e isso é sempre difícil - completou.



A técnica ainda disse que a equipe pecou na criatividade contra as canadenses.



- Talvez a gente pudesse ter feito mais no ataque hoje, mas aí não teríamos sido tão boas na defesa. Para mim é um equilíbrio. Encontrar essa jogadora criativa é o mais importante, essa jogadora que defende e ataca, que encontra espaço no último terço, o último passe - declarou.