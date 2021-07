Cássio, goleiro do Corinthians - Rodrigo Gazzanel/Parceiro/Agência O Dia

Cássio, goleiro do CorinthiansRodrigo Gazzanel/Parceiro/Agência O Dia

Publicado 30/07/2021 13:36

São Paulo - Corinthians e Flamengo se enfrentam neste fim de semana pelo Campeonato Brasileiro, na Neo Química Arena, casa do time paulista. Com fases bem distintas e um amplo favoritismo dado ao Rubro-negro, Cássio, goleiro do Timão, pediu respeito ao clube que defende.

Mesmo admitindo a excelente fase vivida pelo rival do próximo domingo (01/08) que conquistou duas edições seguidas do Brasileirão além de uma Libertadores, o goleiro do Corinthians exaltou a grandeza do Timão e seu protagonismo na última década.

Publicidade

"O Flamengo vem jogando bem, sendo bem efetivo, teve mudança de treinador, e com o Renato Gaúcho vem numa sequência de vitorias. Se formos ver pelo investimento que foi feito lá, há três anos com o mesmo time, se pegar o quanto investiu, sendo campeões, se estruturando e se mantendo entre os primeiros, é um momento muito bom mesmo. A gente também teve esse momento aqui, fomos um dos times mais vitoriosos da última década", disse Cássio.

Com os três títulos do Brasileirão desde 2011, além da Libertadores de 2012 e do Mundial do mesmo ano conquistados pelo Corinthians, Cássio não vê distância no protagonismo do Flamengo.

Publicidade

"Não vejo tão longe em protagonismo com títulos. Lógico que hoje eles vivem um momento de títulos, brigando em outras competições também. Mas o Corinthians é muito grande, a camisa é muito pesada e merece todo o respeito, assim como o Flamengo", disse o camisa 12 do Timão.

O Corinthians ocupa a 10ª colocação do Campeonato Brasileiro, com 17 pontos. Já o Flamengo, que vem empilhando goleadas desde a chegada de Renato Gaúcho, é o 6º, com 21 pontos. O último encontro entre os dois times em Itaquera foi no Brasileirão 2020, quando o clube carioca venceu pelo placar de 5 a 1.