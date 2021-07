A coleção Maracanã tem pulseiras com parte das redes das balizas do estádio - Divulgação / Key Design

A coleção Maracanã tem pulseiras com parte das redes das balizas do estádioDivulgação / Key Design

Publicado 30/07/2021 12:11

Rio - O gol é o momento mais importante do futebol. O balançar da rede provoca lembranças inesquecíveis, e agora os torcedores podem ter mais uma recordação que remeta ao instante ápice do esporte. A Key Design, Play For a Cause e Maracanã lançam uma coleção de pulseiras feitas com as redes utilizadas nas balizas do estádio. As peças estão à venda por meio do site keydesign.com.br, e parte do lucro das vendas será destinado ao impacto educacional de jovens e crianças em todo Brasil.

A coleção tem dois modelos de pulseiras, a Maracanã Silver (feita em corrente com aço inoxidável) e a Maracanã Black (feita em couro), ambos com pedaços das redes usadas nos jogos no estádio ao longo de 2020 e utilizadas nos produtos em seu estado original. É a história do templo sagrado do futebol mundial além da memória, uma paixão transmitida de geração para geração, ícone da cultura nacional e carioca.

As pulseiras têm lote limitado em 500 peças. Com o produto, o comprador receberá um certificado oficial da rede, documentando o material junto ao Maracanã, além de um selo com o número da edição do modelo. A compra da pulseira também contribuirá com a educação de crianças e jovens atendidos por instituições parceiras da Play For a Cause, transformando a paixão pelo esporte em ferramenta de impacto social no país.

"A missão da Key Design é ajudar o homem a se comunicar através da sua imagem e elevar a sua autoconfiança para aproximá-lo de suas conquistas. Através de assuntos relevantes, buscamos nos conectar com os nossos clientes e mostrar a eles caminhos que os levem a uma relação saudável consigo mesmo. O esporte traz inúmeros benefícios tanto para o corpo quanto para a mente. Estamos muito felizes com essa parceria!", Renata Yui, uma das sócias e head de marketing da Key Design.

"É uma grande honra promover essa ação com a Key Design e o Maracanã, produzindo produtos incríveis. A coleção está linda, unindo estilo e história. É uma experiência espetacular você carregar uma parte da memória do nosso futebol, do maior palco do esporte, como é o Maracanã. É um pertencimento fantástico", comemora André Georges, fundador da Play For a Cause.

Pelo social, personalidades entram na campanha

A coleção Maracanã da Key Design promove um produto com uma parte da história do estádio e de impacto social. Por isso, personalidades aderiram à campanha da marca. O cantor Luan Santana posou para foto usando seu modelo Silver, enquanto o narrador Galvão Bueno preferiu o modelo Black.

A comunidade futebolística não poderia ficar de fora da campanha. Nomes consagrados como Juan, David Luiz, André Santos, Fellipe Bastos e Lucca já garantiram suas pulseiras, assim como os ex-jogadores da seleção brasileira e comentaristas esportivos Grafite e Ricardo Rocha.