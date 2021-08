Isa Colli vai escrever quadrinhos sobre os irmãos Minotauro e Minotouro - Reprodução

Isa Colli vai escrever quadrinhos sobre os irmãos Minotauro e Minotouro Reprodução

Publicado 04/08/2021 15:52 | Atualizado 04/08/2021 16:33

Rio - A renomada escritora brasileira Isa Colli, atualmente radicada na Bélgica, reconhecida pelo trabalho dedicado à educação e à literatura infantil, vai escrever a história dos irmãos Rogério Minotouro e Rodrigo Minotauro. A autora vai criar uma série em quadrinhos sobre os ex-atletas.

A proposta é, além de incentivar a leitura, mostrar o quanto o esporte – uma paixão mundial – pode impactar positivamente a vida das crianças, principalmente as que vivem em comunidades passando dificuldades e convivendo com a violência diária.



Isa vai tornar a história dos irmãos Nogueira um exemplo para motivar as crianças carentes a ler mais e acreditar em uma vida melhor. A autora, cria da Vila Ruth, conhece bem as dificuldades para vencer e está sempre envolvida em projetos sociais que incentivem os pequenos a nunca desistir dos seus sonhos, sejam eles quais forem.



Todos conhecem a generosidade dos irmãos Nogueira e a ideia é distribuir exemplares da obra para bibliotecas de comunidades cariocas e paulistas.



"É muito bacana poder mostrar, por meio da literatura, que o esporte, além de ser uma oportunidade de profissão, tem um potencial maravilhoso de melhorar a autoestima, a convivência em grupo e a saúde", afirma Isa.