Considerada a 'atleta mais sexy do mundo', alemã recusa oferta para posar nua e foca em buscar medalha

Japão - A alemã Alica Schmidt, de 22 anos, chama bastante atenção em Tóquio. Considerada pela revista Busted Coverage a atleta mais sexy do mundo, a velocista está no Japão para provar seu talento nas pistas e deixar de lado o rótulo de "rostinho bonito". A alemã recebeu uma oferta para posar nua na revista "PlayBoy", mas recusou para focar nos treinos para os Jogos.

Alica Schmidt é tida como uma das grandes promessas do país no atletismo, sendo muito versátil e tendo participado de corridas de 200m, 400m, 800m e, é claro, o 4x400m durante a curta carreira de atleta. Sua expectativa é o revezamento 4x400m, o qual ela pode disputar junto de suas companheiras de delegação no próximo sábado.

A velocista já conquistou uma medalha de prata no revezamento 4x400 no Campeonato Europeu sub-20 e a de bronze, no mesmo campeonato, mas na categoria sub-23. Além disso, levou dois ouros em etapas do Campeonato Europeu de atletismo, quando venceu nos 200m e também nos 400m, em 2017.





