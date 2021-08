Eriksen retornou pela primeira vez ao CT da Inter de Milão e reencontrou os companheiros - Divulgação/Inter de Milão

Eriksen retornou pela primeira vez ao CT da Inter de Milão e reencontrou os companheirosDivulgação/Inter de Milão

Publicado 04/08/2021 14:45

Perto de completar dois meses desde que teve uma parada cardíaca e precisou ser reanimado em campo na Eurocopa, Christian Eriksen pisou pela primeira vez no Centro de Treinamentos da Inter de Milão, seu clube. O meia dinamarquês realizou nesta quarta-feira (4) exames além de ter encontrado com os companheiros e a comissão técnica.



Em comunicado divulgado, a Inter de Milão anunciou que Eriksen "encontra-se em excelente estado psicofísico". Ainda sem saber se poderá voltar a jogar futebol profissionalmente, o meia passará por um programa de recuperação, proposto pelos médicos dinamarqueses que o estão acompanhando desde o fatídico jogo entre Dinamarca e Finlândia, pela primeira rodada da Eurocopa, em Copenhague. O clube italiano acompanhará o processo.



Publicidade

Aos 29 anos, Eriksen caiu no campo perto do fim do primeiro tempo, para desespero de companheiros e adversários. Foram necessários cerca de 10 minutos para os médicos conseguirem reanimá-lo. A cena provocou comoção em todos que acompanharam, com os dinamarqueses fazendo uma roda em volta dele para tentar dar mais privacidade ao trabalho médico.



No hospital, Eriksen passou por um procedimento cirúrgico que implantou cardiodesfibrilador interno no coração, o que torna seu futuro no futebol uma incógnita. Há casos de jogadores que conseguiram retornar. Entretanto, há países, como a Itália, que não liberam a atuação de jogadores com esse tipo de dispositivo. A expectativa é que o dinamarquês retorne aos campos em 2022, apenas.