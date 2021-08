Getulio Vargas e Izabel Barbosa com o Prêmio Caio recebido pelo Futsummit - Divulgação

Publicado 04/08/2021 16:30 | Atualizado 04/08/2021 16:36

Rio - A espera dos fãs chegou ao fim. A edição 2021 do Futsummit tem datas confirmadas para acontecer e liberar aos participantes acesso a conteúdo de alguns dos principais especialistas da indústria do futebol. Com naming rights do Mercado Bitcoin, o maior congresso on-line da América Latina será nos dias 16 e 17 de setembro, com inscrições gratuitas por meio do site futsummit2021.com.br. O Mercado Bitcoin Futsummit 2021 terá os integrantes do seu corpo de palestrantes anunciados semanalmente por meio dos perfis de redes sociais do evento.

A sinergia entre as empresas está no propósito das duas marcas: líderes do mercado latino-americano em seus respectivos segmentos, ambas democratizaram as suas áreas de atuação. O Mercado Bitcoin proporcionou acesso à nova economia digital, revolucionando a relação das pessoas com os investimentos. O Futsummit oferece conteúdo de excelência a todos que sonham em trabalhar na indústria do futebol ou desejam aperfeiçoamento profissional na carreira, de maneira gratuita.

A união entre Mercado Bitcoin e Futsummit celebra a convergência de práticas de inovação, tecnologia, inteligência e paixão, tudo para levar aos fãs da marca um novo patamar de experiência. A parceria propiciará aos participantes uma jornada digital de interação, através do uso da mais inovadora plataforma de eventos on-line da América Latina, com setup tecnológico igual ao utilizado em eventos como o Super Bowl, marca de eventos esportivos mais valiosa do cenário global.

“Viver do esporte, trabalhar com futebol, independente da área de atuação, é o sonho de muitos no Brasil e no mundo, e o Futsummit nasceu com a missão de inspirar e promover conhecimento para que sonhos se realizem. Nossa primeira edição foi histórica, levamos experiências incríveis para milhares de pessoas pelo mundo, e queremos sempre mais. Por isso estamos preparando um evento ainda mais fantástico neste ano, e o suporte do Mercado Bitcoin é fundamental para que o objetivo seja alcançado”, projeta Getúlio Vargas, ex-jogador de futebol, empresário, idealizador e curador do evento.

“A união entre futebol e blockchain já existe. Fomos pioneiros no mundo em tokens ligados a ativos dos clubes, e para nós, é bastante natural que novas aplicações sejam desenvolvidas a partir desses primeiros casos. A parceria com o Mercado Bitcoin proporcionará aos participantes do Futsummit entender como essa tecnologia pode influenciar nas finanças de um clube, além de criar uma nova relação digital com seus associados e torcedores - inclusive, através de ativos digitais com potencial de retorno importante”, comenta Reinaldo Rabelo, CEO do Mercado Bitcoin.

Estreia histórica em 2020

O Futsummit realizou sua primeira edição no último ano, e estreou de maneira marcante. O evento contou com mais de 25 mil inscritos para mais de 30 horas de conteúdo, apresentando tendências, metodologias, dados, boas práticas e cases de sucesso de especialistas divididos em seis trilhas do conhecimento: gestão, marketing, inovação, jornalismo, direito e carreira.

Inscritos de todos os estados do Brasil marcaram presença no Futsummit 2020, além de participantes de mais de 32 países, alcançando os cinco continentes. O feito classifica o evento como o maior do segmento da América Latina. O mercado reconheceu a atuação, e o Futsummit foi coroado com dois troféus no Prêmio Caio®, um dos principais do setor de eventos no Brasil, como um dos três melhores eventos esportivos de 2020, assim como um dos três melhores eventos de responsabilidade social, por seu trabalho de democratização no acesso ao conteúdo especializado da indústria do futebol.

Como responsabilidade social, foram doadas duas toneladas de alimentos em cestas básicas, beneficiando famílias de jovens do projeto Craque do Amanhã em São Gonçalo, Região Metropolitana do Rio de Janeiro.

O evento conta com a assinatura de Izabel Barbosa, diretora executiva da agência Bethe B, responsável pelo branding e produção do Futsummit. A empresa atua há mais de 30 anos no segmento branding e live marketing, desenvolvendo projetos multiplataforma com metodologias próprias, criando experiências memoráveis para as marcas.

Mais informações sobre o Futsummit, acesse www.futsummit2021.com.br.

Mais informações sobre o Mercado Bitcoin, acesse mercadobitcoin.com.br.