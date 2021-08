Maracanã - Foto: Alexandre Vidal/Flamengo

Publicado 06/08/2021 12:15 | Atualizado 06/08/2021 12:18

Rio - Muitas vezes criticado, o gramado do Maracanã terá uma "folga" de 18 dias ( entre 13 e 30 de agosto). Em nota, a gestão do estádio, administrado pelas diretorias de Flamengo e Fluminense, disse que a decisão foi tomada para recuperar as condições do campo, para que ele possa resistir com qualidade até o fim da temporada.

Um dos três estádios mais utilizados no Brasil, o Maracanã sofre com desgaste no gramado. Tendo em vista que Flamengo e Fluminense disputam três competições simultaneamente, o aumento foi ainda maior que os anos anteriores. Só neste ano, já foram 43 partidas, o que equivale praticamente a uma temporada completa na Europa.

Entre as atividades que serão realizadas neste período de intervenção estão a descompactação de todo o gramado, corte vertical, helicoidal e rotativo, raspagem das linhas de marcação do campo, aeração com pinos sólidos, topdressing, correção do micronivelamento, aplicação de fertilização foliar, calcário, adubação granular e pulverização de outros produtos. Isso possibilitará uma breve recuperação para que o gramado receba as próximas fases das competições, mesmo com os problemas típicos desta época do ano: pouca incidência da luz solar, chuvas e queda de temperatura.



A união desses problemas, somada ao alto volume de jogos, torna a manutenção da qualidade do gramado um verdadeiro desafio. A partir de setembro, após o atravessamento desse período delicado, teremos a chegada da primavera, com clima mais ameno, e mais incidência da luz do sol. Essa época do ano é mais favorável e permitirá a utilização do estádio com menos desafios frente às condições da natureza, oferecendo aos clubes melhores condições na fase decisiva das competições em curso.



A gestão Maracanã informa ainda que está em andamento um estudo de troca do gramado para a temporada 2022. O mesmo seria composto de grama híbrida, como já acontece na grande maioria dos estádios na Europa.