Canadenses celebram a cobrança que garantiu o inédito ouro no futebol, enquanto suecas lamentam - AFP

Canadenses celebram a cobrança que garantiu o inédito ouro no futebol, enquanto suecas lamentamAFP

Publicado 06/08/2021 12:17

Após dois bronzes nas últimas Olimpíadas (Londres-2012 e Rio-2016), chegou a vez do Canadá receber a inédita medalha de ouro no futebol feminino na Tóquio-2020. E foi com emoção, ao vencer a favorita Suécia nos pênaltis, depois de empate em 1 a 1 no tempo regulamentar.

Em franca evolução na modalidade, o Canadá superou o Brasil nas quartas de final, também nos pênaltis após 0 a 0, e as tetracampeãs dos Estados Unidos na semifinal. Na final, pegou uma das favoritas desde o início da Olimpíada e conseguiu arrancar um empate em 1 a 1, após sair atrás no placar. As suecas marcam com Blackstenius, aos 34 minutos do primeiro tempo, mas Fleming empatou em cobrança de pênalti com a ajuda do VAR, aos 21.



Publicidade

O placar seguiu igual na prorrogação e a disputa do ouro foi para os pênaltis. Com mais cobranças perdidas do que feitas - a Suécia chutou duas bolas na trave e a goleira canadense Stephanie Labbé pegou outras duas - , o Canadá fez 3 a 2 nas alternadas.



Foi a primeira vez que o ouro no futebol feminino saiu numa disputa por pênaltis. Já a equipe do Canadá tornou-se a quarta campeã olímpica em sete edições. Já a Suécia amargou o segundo vice seguido (perdeu para a Alemanha no Rio).