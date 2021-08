Neymar e Messi em ação pelo Barcelona; os dois podem se reencontrar em Paris - Foto: AFP

Publicado 06/08/2021 10:42

França - Qual será o destino de Messi? A saída do craque do Barcelona abalou o mundo do futebol e tem despertado a curiosidade dos torcedores para saber qual o destino do argentino. Em entrevista, o treinador do PSG, Mauricio Pochettino falou sobre uma possível vinda do jogador para o clube francês.

"Quanto ao Messi, sabemos o que aconteceu ontem, mas estamos focados no jogo com o Troyes e na vontade de fazer um bom jogo para começar a temporada. Mas Leonardo (brasileiro diretor de futebol) e o nosso presidente estão trabalhando para melhorar nosso time", disse Pochettino antes de completar:

"Como disse antes, estamos focados no início da temporada. Ao mesmo tempo, o clube está trabalhando forte e discretamente na janela de transferências para melhorar a equipe a fim de atingir os objetivos definido para este ano", concluiu o treinador argentino.

Quem estaria ajudando a diretoria do PSG a trazer Messi é Neymar. Os dois já atuaram juntos no Barcelona e agora o brasileiro, segundo Fabrizio Romano, influente jornalista especializado em transferências, tem trabalhado nos bastidores para a vinda do craque.