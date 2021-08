Brasil avançou no hipismo - Júlio César Guimarães/COB

Publicado 06/08/2021 10:07 | Atualizado 06/08/2021 10:41

Japão - A equipe brasileira de hipismo avançou para a final por equipes no salto. Após a apresentação do time nacional, o Brasil conseguiu se classificar em oitavo lugar nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Marlon Zanotelli, Pedro Veniss e Rodrigo Pessoa foram os representantes do país.

Marlon Zanotelli foi o primeiro brasileiro a se apresentar e terminou o percurso sem cometer penalidades, diferentemente de Pedro, que realizou cinco. Por fim, Rodrigo não teve um bom desempenho e cometeu 20 penalidades.



O Brasil tem um retrospecto recente que dá esperanças na final do salto por equipes. O País foi campeão dos Jogos Pan-Americanos de Lima, no Peru, em 2019, tendo Marlon Zanotelli e Pedro Veniss como dois dos quatro integrantes na época. Já Pessoa é o único campeão olímpico brasileiro do hipismo, porém na prova individual, em Atenas-2004, na Grécia.

Os países que lideraram a prova disputada nesta sexta-feira foram a Suécia, com nenhuma penalização em todos os percursos - com Peder Fredricson, Henrik von Eckermann e Malin Baryard-Johnsson, que terminaram a prova individual com a prata, o quarto e o quinto lugar, respectivamente. Os suecos foram seguidos por Bélgica e Alemanha, com quatro pontos. A decisão do salto por equipes será neste sábado, às 7 horas (de Brasília).