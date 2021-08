Brasil superou a Coreia do Sul - AFP

Brasil superou a Coreia do SulAFP

Publicado 06/08/2021 10:30 | Atualizado 06/08/2021 10:35

Japão - Horas após saber do caso envolvendo Tandara, que está fora dos Jogos Olímpicos devido ao doping, o Brasil não tomou conhecimento da Coreia do Sul e avançou para disputar a final no vôlei feminino em Tóquio. Com 3 sets a 0, a equipe comandada por José Roberto Guimarães garantiu a 20ª medalha para o país nos Jogos, quebrando dessa forma a marca do Rio de Janeiro.

Publicidade

Após superar nos números gerais o desempenho dos Jogos de 2016, agora o Brasil vai em busca de quatro medalhas de ouro em Tóquio para tentar superar mais uma marca obtida na Olimpíada do Rio de Janeiro.



Assim como na primeira fase, quando passou pela Coreia do Sul sem dificuldades, o Brasil não tomou conhecimento das adversárias novamente. Os três sets foram vencidos com muita tranquilidade. A equipe venceu por triplo 25/16 e conseguiu a classificação.

Publicidade

Com o resultado o Brasil vai em busca da medalha de ouro contra os Estados Unidos. José Roberto Guimarães terá a possibilidade de ser tetracampeão olímpico. Ele conquistou dois ouros com a seleção brasileira feminina e um ouro com a masculina.