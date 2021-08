Brasil venceu a Coreia do Sul - AFP

Publicado 06/08/2021 11:27

Japão - O décimo quarto dia de competições em Tóquio fez o Brasil confirmar um recorde. A vitória da Seleção feminina de vôlei na semifinal contra a Coreia do Sul fez o país garantir a 20ª medalha na competição, superando os números do Rio de Janeiro. Além do resultado positivo das meninas, a classificação de Isaquias Queiroz para a semifinal do C1 - 1000m e o bom desempenho da equipe brasileira no hipismo também foram destaques neste dia de competições.

Brasil supera doping e faz história com o vôlei

Horas após saber do caso envolvendo Tandara, que está fora dos Jogos Olímpicos devido ao doping, o Brasil não tomou conhecimento da Coreia do Sul e avançou para disputar a final no vôlei feminino em Tóquio. Com 3 sets a 0, a equipe comandada por José Roberto Guimarães garantiu a 20ª medalha para o país nos Jogos, quebrando dessa forma a marca do Rio de Janeiro.

Equipe do hipismo avança para a decisão

Depois da eliminação do Brasil no hipismo na prova do salto individual, foi a vez de Pedro Veniss, Marlon Zanotelli e Rodrigo Pessoa saltarem na competição por equipes nesta sexta-feira. Em uma combinação de bons tempos e, na média, poucos erros, os cavaleiros brasileiros se garantiram na final na oitava colocação, com 25 penalizações e um percurso total de 260.81, somando os quesitos dos três competidores. Dez países se classificavam para a decisão.

Iêda termina participação em Tóquio

Iêda Guimarães encerrou na 36ª e última colocação, nesta sexta-feira, nas competições do pentatlo moderno feminino nos Jogos Olímpicos de Tóquio. A brasileira somou no total 430 pontos. A primeira colocada foi a britânica Kate French (1.385 - recorde olímpico), seguida pela lituana Laura Asadauskaite (1 368) e da italiana Alice Sotero (1.363).

Punição tira medalha histórica de Érica

Érica Sena viveu nesta sexta-feira uma das maiores frustrações de um atleta brasileiro nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Ela estava perto de ganhar o bronze na marcha atlética feminina dos 20 km, mas recebeu a terceira advertência nos metros finais da prova, teve de parar por dois minutos, e terminou o percurso na 11ª colocação, com o tempo de 1h31min39, perdendo o terceiro lugar para a chinesa Hong Liu, que marcou 1h29min57.

Kawan se classifica

Estreante em Olimpíadas, o brasileiro Kawan Pereira conquistou nesta sexta-feira uma vaga na semifinal da plataforma de 10 metros, nos saltos ornamentais em Tóquio. Ele avançou com o 17º e penúltimo lugar. Já Isaac Souza terminou no 20º posto e não conseguiu entrar na disputa pelo lugar na final. Somente os 18 primeiros colocados, de 29 competidores, avançam à semifinal.

Jacky Godmann não avança no C1- 1000 m

Jacky Godmann encerrou sua participação nos Jogos Olímpicos de Tóquio noite de quinta-feira, manhã de sexta-feira em Tóquio. O jovem canoísta brasileiro, de 22 anos, foi eliminado nas quartas de final no C1 1000m após ficar na sexta colocação em sua bateria. Apenas os dois primeiros avançam.

Isaquias dá show

Após a decepção no C2 1000 metros em Tóquio, Isaquias Queiroz mostrou forte reação na noite desta quinta-feira, pelo horário brasileiro, e venceu sua bateria no C1 1000m, avançando diretamente para a semifinal da canoagem velocidade na Olimpíada A semifinal está marcada para sexta-feira, às 21h44, de Brasília. A final será disputada na mesma noite, logo depois.