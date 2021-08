Messi recebeu a camisa 30 do PSG - AFP

Publicado 11/08/2021 11:21

Em menos de uma semana desde sua saída do Barcelona, Messi já foi anunciado pelo PSG e deu sua primeira coletiva no novo clube, o segundo em sua vitoriosa carreira. Ao admitir certa surpresa com a reação dos torcedores franceses desde que chegou em Paris, o craque argentino busca uma nova história no futebol, mas com a esperança de de que repita os títulos e o sucesso que vivenciou desde 2004, quando estreou pelo clube catalão.



"Tenho que dizer que estou muito feliz. A saída do Barcelona foi muito dura porque foram muitos anos e é difícil mudar. Desde que cheguei aqui fui bem recebido, assim como minha família. E quero seguir ganhando títulos pois o PSG é um clube ambicioso", disse Messi, completando.



"É um time basicamente pronto. O PSG esteve perto de vencer a Champions League em outras oportunidades. E estou aqui para ajudar. Nunca tive tanta vontade de jogar. Tenho o objetivo, quero uma Champions, e estou no lugar para ter uma chance desse título".

Com a camisa 30, o craque argentino deixou a 10 para o amigo Neymar, com quem reeditará uma parceria de sucesso. Além do brasileiro, Mbappé é outra estrela do PSG e Messi falou sobre a possibilidade de formar outro ataque incrível, como na época do MSN do Barcelona, que também tinha Luis Suárez.



"Para mim, será uma felicidade gigantesca dividir o dia a dia com jogadores fenomenais, pessoas incríveis. E minha vontade é começar logo a treinar, a competir. Farei isso com os melhores. Isso certamente é maravilhoso. Será maravilhoso viver o dia a dia e aproveitar a companhia deles", disse Messi, que contou como o brasileiro e os argentinos do PSG contribuíram para a sua chegada.



"Ney, Di María, Paredes, são amigos, jogadores que já conheço. Tive contato, conversamos. Eles fizeram muito para que eu escolhesse esse clube. Quando começou a conversa, falei com o técnico Mauricio Pochettino, conheço ele há muito tempo, pois somos argentinos, isso facilita as coisas. Nós conversamos, tudo ficou claro desde o início. O corpo técnico, os jogadores do PSG fizeram a diferença. Quando vi aquela lista de nomes, quis jogar neste clube", completou.



Messi deve começar a treinar no PSG quinta-feira, mas sua data de estreia ainda não está definida.