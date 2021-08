Treinamento do paratleta Petrúcio Ferreira - Foto: Reprodução/Instagram

Publicado 11/08/2021 19:21

Rio - Um dos paratletas que conseguiu a liberação da prefeitura de Hammatsu para iniciar os treinamentos, no Japão, Petrúcio Ferreira iniciou as atividades e recentemente tem utilizado as redes sociais para mostrar os bastidores da equipe brasileira de paratletismo durante a concentração no hotel.

Após chegar ao município japonês, os atletas brasileiros ficaram impossibilitados de treinar pelas autoridades locais. O motivo é que dois membros da delegação testaram positivo para a Covid-19. Na ocasião, ocorreu o veto oficial que resultou nas críticas dos brasileiros, que precisavam retomar as atividades para prosseguir na preparação para as Paraolimpíadas.

No entanto, na última terça-feira, a prefeitura de Hamamatsu, liberou as atividades para as delegações. Neste momento, o time paratletismo conseguiu retomar os treinamentos, entre os paratletas, Petrúcio apresentou os trabalhos na pista do atletismo quanto na academia, inclusive a atividade de regeneração.

Os Jogos Paraolímpicos de Tóquio iniciam no dia 24 de agosto até o dia 5 de setembro. O Brasil é um dos favoritos nas modalidades e projeta finalizar a competição entre os 10 primeiros colocados na classificação.