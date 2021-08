Neymar reposta foto com Messi, dessa vez, em uma montagem vestindo a camisa do PSG - Foto: Divulgação/Instagram

Publicado 11/08/2021 17:42

Rio - Nesta quarta-feira (11), após o anúncio de Messi no PSG, o meia-atacante do Paris, Neymar, publicou novamente uma foto com o Messi, em Ibiza, dessa vez, vestindo a camisa do PSG, com a seguinte legenda "Agora sim a foto tá boa". A montagem repercutiu bastante nas redes sociais.

Na ocasião, a foto original repercutiu muito e dias depois o Barcelona anunciou que o clube espanhol não renovaria com o craque argentino. Ainda que levantando suspeita, a foto não passou de uma coincidência, segundo o Messi, na coletiva de despedida.

Após a contratação do jogador argentino no PSG, na foto estão os atletas que agora são companheiros no Paris: Messi, Neymar, Verratti, Paredes, Di María, vestindo a camisa do clube francês.