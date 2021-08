Grande Prêmio Brasil de Turfe de 2021 será entre os dias 14 e 17 de agosto no Jockey - Divulgação

Publicado 11/08/2021 17:41

Com entrada gratuita, o Grande Prêmio Brasil de Turfe será realizado entre os dias 14 e 17 de agosto no Jockey Club Brasileiro, na Gávea. Além das corridas de cavalo, haverá também uma homenagem ao jornalista José Carlos Araújo, o Garotinho, no Clássico Imprensa, na segunda-feira (16).

As corridas dos dias 14 e 15 acontecem entre 13h e 20h. Nos dias 16 e 17, das 17h às 22h. Destaque para a presença de jóqueis da nova geração, como B.Queiroz e L.Henrique, além dos experientes J.Ricardo e C.Lavor.



No principal dia do GP Brasil, domingo, há três cavalos considerados favoritos: Pimper's Paradise (vencedor de 2020), Jackson Pollock (ganhador da ABCPCC) e Olimpic Kremlim. Neste dia, o traje esporte fino é obrigatório para frequentar as arquibancadas e gramados da Tribuna Social. Já nos outros, estão liberados o traje esporte e o uso de bermuda, com algumas proibições de vestuário.



"Diariamente no hipódromo, temos equipe aferindo a temperatura na entrada, sinalização de distanciamento nas arquibancadas e guichês, totens e borrifadores de álcool 70% disponíveis, além da esterilização dos espaços. Estamos preparando um momento especial para que todos se divirtam com segurança”, disse o presidente do Jockey Club Brasileiro, Raul Lima Neto.