Messi vestirá a segunda camisa de clube em sua carreiraDivulgação/PSG

Publicado 10/08/2021 17:48

Agora é oficial! Messi foi anunciado pelo PSG como "um novo diamante em Paris" e será apresentado nesta quarta-feira. No vídeo do anúncio, pode-se ver o craque argentino no centro do campo do estádio Parque dos Príncipes, uniformizado e utilizando a camisa 30.



"Estou ansioso para começar um novo capítulo da minha carreira em Paris. O clube e a sua visão estão em perfeita harmonia com as minhas ambições. Conheço os jogadores talentos e a comissão técnica. Estou determinado a construir, junto a eles, algo grande para o clube e os torcedores. Não vejo a hora de pisar no gramado do Parque dos Príncipes", disse Messi em comunicado oficial do PSG.



PSGxMESSI pic.twitter.com/V6QD7QU8sK — Paris Saint-Germain (@PSGbrasil) August 10, 2021

Após deixar o Barcelona, clube onde jogou durante toda a carreira e chegou aos 13 anos, Messi não demorou para se acertar com o PSG. Ele assinou um contrato de dois anos, com possibilidade de renovação por mais um.



Segundo a imprensa europeia, o jogador receberá cerca de 35 milhões de euros (por volta de 214 milhões de reais, na cotação atual) por temporada, valor que já inclui as bonificações de contratuais.



No PSG, Messi reeditará a parceria com Neymar, com quem jogou pelo Barcelona de 2013 a 2017. O brasileiro chegou a oferecer a camisa 10 ao amigo, mas o argentino recusou e escolheu a 30, mesmo número de quando estreou pelos profissionais, em 2004.



Mais cedo, Neymar postou em seu Instagram uma foto dos dois com a mensagem escreveu em inglês "Back together", que significa "Juntos novamente". Os dois, ao lado do uruguaio Luís Suárez, formaram o ataque MSN, que encantou o mundo em 2014/2015 e conquistou a tríplice coroa com o Barcelona: Campeonato Espanhol, Liga dos Campeões e Copa do Rei. Mas o brasileiro saiu para o PSG em 2017 e agora o trio de ataque deve contar com o francês Mbappé.