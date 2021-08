Ronaldinho Gaúcho e Messi - Foto: Divulgação/AFP

Publicado 10/08/2021 18:42

Rio - Após o anúncio de Messi no PSG, o ex-jogador Ronaldinho Gaúcho, aproveitou para comentar a nova contratação ao dizer que a "panela" montada no Paris, faz com que ele "sinta o cheiro de Champions", um torneio que o clube francês nunca conquistou.

"É uma alegria muito grande por ter jogado nesses dois clubes e ver agora o meu amigo vestindo esta camisa, que venham muitos momentos de alegria Messi. Também fico muito feliz com o meu parceiro Sergio Ramos no time e um super elenco, to sentindo cheiro de Champions, hein".

No entanto, a contratação do argentino não foi a única do PSG. Além de Messi, o Paris anunciou as contratações de: Hakimi, Sergio Ramos, Georginio Wijnaldum e Gianlugi Donnarumma. No clube francês, o craque argentino usará a camisa 30.

A apresentação e primeira entrevista de Messi no PSG, será realizada amanhã. O argentino assinou contrato com o Paris até 2023, com uma adicional. No entanto, o clube francês não divulgou os valores do contrato e, de acordo com o jornalista Fabrizio Romano, Lionel Messi receberá um salário por cerca de 35 milhões de euros (R$ 215,5 milhões), por temporada.