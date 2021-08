Rebeca Andrade conquistou o ouro no salto e a prata no geral individual - AFP

Rebeca Andrade conquistou o ouro no salto e a prata no geral individualAFP

Publicado 10/08/2021 18:03

Rio - Na última segunda-feira (9), em entrevista ao programa "Bem, Amigos", do SporTV, a medalhista olímpica Rebeca Andrade, destacou as narrações de Galvão Bueno em suas conquistas nas Olimpíadas de Tóquio.

"Sim, eu achei muito divertido, me senti como os meninos do futebol. Você gritando 'é prata, é prata'. Fiquei me sentindo muito lisonjeada, porque o Galvão não narra qualquer um, foi muito especial", disse Rebeca Andrade.

Publicidade

Durante o programa, a ginasta recebeu perguntas sobre a trajetória e aproveitou para destacar as lesões sofridas no processo, além do apoio que recebeu para prosseguir na carreira.

"Eu com certeza faria tudo exatamente igual, tudo o que passei me trouxe até aqui. Hoje tenho duas medalhas que vieram com tudo o que eu passei, com o meu empenho", disse.

Publicidade

"Com certeza quando tive as minhas lesões (foi quando tive mais vontade de desistir), ao mesmo tempo elas me fizeram entender que eu precisava passar por aquilo para crescer como atleta e pessoa. Recebi todo o apoio do meu treinador, COB e clube, e antes de tudo, eles me apoiaram como pessoa, e isso me fez cada vez mais forte para conseguir chegar até aqui", completou.

No final da entrevista, Rebeca foi questionada se está preparada para arcar com o reconhecimento após as Olimpíadas de Tóquio e qual a sensação de ser uma inspiração para as novas atletas.

Publicidade

"Bom, não sei se estou preparada, mas tenho certeza que vou ter muitas pessoas para me ajudar. Sei que vai ser uma grande mudança na minha vida. O que posso dizer é que vou continuar a mesma, gosto de quem eu sou, sei a minha essência. Isso não pode mudar quem a gente é", disse.

"A competição foi uma coisa muito grande, muita gente viu, muitas crianças viram. Já fiz muitos vídeos aqui para as sobrinhas de profissionais. E eu entendo porque já fui essa criança e me inspirei muito na Daiane (dos Santos), na Daniela (Hypólito). Faço ginástica por amor e por alegria; a minha forma de mostrar a minha emoção é com o meu sorriso. É isso que eu quero para as próximas gerações, que eles façam ainda mais sucesso, porque daqui para frente é só para cima", concluiu.