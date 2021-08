Alison dos Santos comemora bronze - AFP

Publicado 10/08/2021 17:12

Rio - Na última segunda-feira, o medalhista olímpico, Alison dos Santos, o Piu, afirmou no programa "Bem, Amigos", do SporTV, que ficou satisfeito com a marca e que agora projeta ultrapassar o norueguês Karsten Warholm, em busca de mais um recorde mundial.

"A gente fez um bom resultado, ele (o norueguês Karsten Warholm) foi o primeiro a correr na casa dos 45 segundos, ele quebrou essa marca, mostrou que é possível correr nessa casa. E eu quero muito chegar nessa casa, quero ser recordista mundial", disse Alison Piu.

"Com certeza (a quebra de recorde do norueguês Karsten Warholm motiva), porque ele fez, então a gente tem que estudar e aprender com o feito dele e se motivar com isso", completou.

Na ocasião, Warholm finalizou a final olímpica dos 400m com barreira em 45s94, para ficar com o ouro e bater o recorde mundial. Posteriormente, a prata ficou com o norte-americano Rain Benjamin, que disputou em 46s17 e por fim, Alison Piu, conquistou o bronze com 46s72.

"Estou muito feliz com a participação, não só minha, mas do Brasil. O Brasil bateu o recorde de medalhas. Foi uma conquista muito grande", disse. "Quando você sente que já fez tudo que você tinha que fazer… estava há anos treinando para aquilo, estava concentrado, não tinha porque ter ansiedade naquele momento", concluiu.

Quanto a situação de suportes e patrocínios, o medalhista olímpico garantiu que está amparado e que a conquista ajudará a agregar sua imagem, mas que os novos apoiadores serão sempre bem-vindos.

"Neste momento, toda pessoa que quiser apoiar vai fazer toda a diferença. Não tenho do que reclamar agora, tive todo o apoio dos meus patrocinadores pessoais, do meu clube Pinheiros e das Forças Armadas. Mas quanto mais apoio a gente tiver será melhor", concluiu.