PSG - quatro títulos consecutivos do Campeonato Francês: 2012/2013 até 2015/2016 - AFP

PSG - quatro títulos consecutivos do Campeonato Francês: 2012/2013 até 2015/2016 AFP

Publicado 11/08/2021 00:00

No mundo da bola, alarga-se a distância entre os clubes com maior exposição mundial da marca, cada vez mais fortes, e os demais. Isso reduz a uns poucos a luta pela hegemonia, condenando à mesmice os campeonatos nacionais, reduzidos a dois ou três protagonistas, se tanto. Na Europa, os grandes clubes se reforçam mirando na Liga dos Campeões, e essa fixação remete à ideia da criação da Superliga, que mais cedo ou mais tarde acontecerá. O PSG não investiu milhões de euros na montagem da equipe, não abriu o cofre realizando o sonho de Neymar (foto) de ter novamente Messi ao seu lado para ganhar do Mônaco ou do Olympique no fraco Campeonato Francês. A ideia é bem mais ambiciosa. França ou Europa são etapas, a meta é se tornar um clube de ressonância global, ganhando visibilidade e conquistando admiradores pelos continentes e atraindo investidores. Nessa corrida, os clubes sul-americanos não têm a mínima chance.