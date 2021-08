Raphinha vive grande fase pelo Leeds United - AFP

Raphinha vive grande fase pelo Leeds United AFP

Publicado 13/08/2021 15:45

Entre os dois estreantes na lista de Tite para as Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022, Claudinho conquistou o ouro olímpico e estava no Bragantino antes de ser contratado pelo Zenit, enquanto Raphinha é mais desconhecido do torcedor brasileiro. Afinal, o atacante do Leeds, de 24 anos, não jogou no país profissionalmente, mas agora poderá realizar o sonho de defender o Brasil em uma partida oficial.

Depois de passar por alguns clubes nas divisões de base, como Internacional e Grêmio, Raphinha chegou a treinar nos profissionais do Avaí, mas nunca teve a chance de estrear. Foi ganhar oportunidade na Europa, primeiro no Vitória de Guimarães e depois no Sporting, até defender o Rennes antes de ser contratado pelo Leeds United, a pedido do técnico Marcelo Bielsa e onde vem se destacando.



"Estou sem palavras para descrever a minha felicidade. Eu saí do Brasil bem cedo e não tive a oportunidade de jogar profissionalmente no país, mas nunca escondi o meu desejo de vestir a camisa da nossa seleção. Quem me acompanha sabe o quanto eu venho trabalhando duro e, hoje, meu sonho se realizou, pois fui convocado", afirmou Raphinha em comunicado enviado por sua assessoria de imprensa.



Com 30 partidas no Campeonato Inglês, Raphinha marcou seis gols e deu nove assistências, o que chamou a atenção do técnico Tite.



"Vínhamos acompanhando há um tempo, quando ele subiu, com desempenho também na primeira divisão. O Leeds ficou em nono lugar. As informações que temos é de um atleta que tem característica técnica de drible acentuada, ele é um dos maiores assistentes da Premier League e da sua equipe. Jogador decisivo do gol-chave, como chamamos. Tem participação importante e decisiva. Ele traz componentes técnico, de velocidade do extremo e de qualidade técnica", explicou o treinador da Seleção, que também falou sobre a opção por Claudinho.



"Foi convocado pelo trabalho no Bragantino".