Gerson - Ricardo Nogueira/CBF

Publicado 13/08/2021 16:25 | Atualizado 13/08/2021 16:48

Rio - As ausências também chamaram atenção na lista de convocados da Seleção Brasileira para os próximos jogos das Eliminatórias da Copa do Mundo. Em entrevista coletiva nesta sexta-feira, na sede da CBF, Tite e César Sampaio detalharam o que foi crucial para o meia Gerson, do Olympique de Marselha e o zagueiro Diego Carlos, medalhista dos Jogos Olímpicos, não estarem entre os seus nomes.

O auxiliar da Seleção atribuiu ao momento do meio-campista no Olympique de Marselha a sua "baixa".

"O Gerson nessa transferência fez cinco jogos pelo Olympique, o técnico Sampaoli ainda está buscando o melhor local na equipe para ter o melhor do Gerson", declarou César Sampaio.

Diego Carlos, por sua vez, não é carta fora do baralho. O auxiliar de Tite comentou sobre o momento do jogador do Sevilla.

"Diego Carlos esteve com a gente. Eles fazem parte da nossa lista larga."

Ainda sobre as ausências, a dupla da seleção afirmou que os jogadores "serão lembrados se estiverem bem".

O Brasil vai a campo no dia 2, contra o Chile, no dia 5, diante da Argentina, e no dia 9, contra o Peru.