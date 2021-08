Neto, apresentador da Band - Reprodução

Publicado 13/08/2021 16:33

Rio - A convocação da seleção brasileira, feita nesta sexta-feira pelo técnico Tite, não agradou Neto. Durante o programa "Os Donos da Bola", o apresentador criticou a ausência do meia Gerson, ex-Flamengo e que atualmente defende o Olympique de Marselha, e chegou a pedir a convocação de Yago Pikachu, ex-Vasco e que tem feito um bom Campeonato Brasileiro pelo Fortaleza.

“Não convocar o Gerson para ser titular é uma heresia para o futebol mundial. Vocês acabam com o futebol brasileiro. É uma sacanagem. E ele fica só um ano no Olympique de Marselha. Daqui a pouco o Real Madrid, Barcelona e Bayern compram ele. Quem foi um dos maiores ídolos do Zenit? Hulk! Quem arrebentou no futebol chinês? Hulk! Quem jogou muito no Porto? Hulk! Quem está jogando muito no Atlético-MG? Hulk. Quem ele convocou? O Firmino e o Gabriel Jesus que não estão jogando nada”, disse Neto.

“Convocar o Fred pra seleção brasileira de novo é uma aberração pro futebol brasileiro. O Pikachu, o que ele jogou no Vasco e o que joga no Fortaleza… O Fabinho está jogando mais que ele? O Thiago Silva vai virar o vovô eterno e vai disputar 10 Copa do Mundo”, completou.