Georgina Rodriguez, esposa de Cristiano Ronaldo - Reprodução

Georgina Rodriguez, esposa de Cristiano RonaldoReprodução

Publicado 18/08/2021 12:46 | Atualizado 18/08/2021 12:49

O técnico Carlo Ancelotti fez algo inusitado nesta terça-feira e usou seu perfil no Twitter para falar sobre as novidades do Real Madrid em termos de contratações.

Na ocasião, o treinador fechou as portas a um possível regresso de Cristiano Ronaldo ao Santiago Bernabéu com algumas declarações contundentes.

Publicidade

"Cristiano é uma lenda do Real Madrid e tem todo o meu carinho e respeito. Nunca pensei em contratá-lo. Olhamos para frente", disse o treinador italiano.

Poucas horas antes, vários meios de comunicação haviam garantido que Ancelotti queria Ronaldo para a nova etapa que já havia começado à frente do Madrid.

Publicidade

No perfil do Instagram de 'El Chiringuito', onde o jornalista Edu Aguirre havia falado sobre o interesse de Carlo por Cristiano na noite passada, as palavras do treinador também foram compartilhadas e foi aí que a esposa do jogador, Georgina Rodriguez, decidiu entrar em cena, ao dar risada do "erro" cometido pela perfil da emissora de TV.

Muitos usuários lamentaram que Cristiano Ronaldo presumivelmente não volte a vestir a camisa do Real Madrid e outros condenaram a atitude de Georgina de rir do colaborador do programa.