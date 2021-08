Coutinho pode herdar a 10 de Messi - LLUIS GENE / AFP

Publicado 18/08/2021 12:32

Sem jogar desde dezembro de 2020, Philippe Coutinho pode herdar a camisa 10 de Messi no Barcelona. Segundo o jornal espanhol 'Mundo Deportivo', a diretoria do clube catalão ofereceu o número ao meia brasileiro, que ficou de dar uma resposta.



A notícia chama a atenção principalmente pelo fato de Coutinho até pouco tempo estar fora dos planos e ser cotado para deixar o Barcelona no início da temporada. Entretanto, não houve clube interessados pelo jogador, que ainda se recupera de cirurgia no joelho esquerdo.



De acordo com a publicação, a camisa 10 é uma das poucas que estão livres no elenco. E o número 14, que era de Coutinho na temporada passada, foi entregue a Rey Manaj.



A opção seria a 10, que por ter pertencido a Messi nos últimos 13 anos seria um peso a mais para Coutinho, liberado pelos médicos para voltar a jogar e que não vinha de boas atuações até se machucar, em 2020. No Barcelona, o brasileiro já vestiu a 7 e o 14, mas também usou o número 10 no Liverpool e no Bayern de Munique.