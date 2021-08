CBF definiu datas e horários dos confrontos da Copa do Brasil - Foto: Divulgação/CBF

Publicado 18/08/2021 09:43

Adiadas em função da data Fifa com as Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022, as partidas de volta das quartas de final da Copa do Brasil tiveram datas e horários confirmados pela CBF. O Flamengo enfrentará o Grêmio no Maracanã em 15 de setembro (quarta-feira), enquanto o Fluminense encarará o Atlético-MG no Mineirão no dia 16 (quinta).

As partidas de ida das quartas de final não tiveram alteração no calendário e acontecerão na próxima semana. O que muda é que a volta seria logo na sequência, mas para não prejudicar os clubes que tiveram jogadores convocados, a CBF optou por adiar os confrontos, assim como a rodada do Brasileirão.



Pelo calendário, as semifinais acontecerão nos dias 20 e 27 de outubro, enquanto a decisão está prevista para 8 e 12 de dezembro.

Confira as datas e horários das quartas de final da Copa do Brasil:



Dia 25/8 (quarta-feira)

Athletico-PR x Santos - 19h - Arena da Baixada

Grêmio x FLAMENGO - 21h30 - Arena do Grêmio

São Paulo x Fortaleza - 21h30 - Morumbi



Dia 26/8 (quinta-feira)

FLUMINENSE x Atlético-MG - 21h30 - Nilton Santos



Dia 14/9 (terça-feira)

Santos x Athletico-PR - 21h30 - Vila Belmiro



Dia 15/9 (quarta-feira)

FLAMENGO x Grêmio - 21h30 - Maracanã

Fortaleza x São Paulo - 21h30 - Arena Castelão



Dia 16/9 (quinta-feira)

Atlético-MG x FLUMINENSE - 21h30 - Mineirão