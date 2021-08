Letícia Bufoni conquista torneio de skate street - Foto: Reprodução/Instagram

18/08/2021

Rio - Nesta quarta-feira (18), a skatista Letícia Bufoni venceu o torneio skate street, na Praça do Trocadero, em Paris. Após receber a visita de Neymar na competição, a atleta chegou à final contra Aori Nishimura (oitava colocada em Tóquio). As brasileiras Monica Torres e Marina Gabriela pararam nas quartas da modalidade feminina.

No entanto, Nishimura machucou o tornozelo e não pôde competir a final. Por este motivo, os organizadores decidiram realizar uma final tripla com Letícia Bufoni e as semifinalistas Eugenia Ginepro, da Argentina, e Charlotte Hym, da França. Bufoni dominou a bateria e levou a preferência dos juízes. Charlotte ficou em segundo lugar e Ginepro ficou em terceiro.

Na modalidade masculina, Lucas Rabelos e Tiago Lemos representaram o Brasil, no entanto, a final foi disputada entre Aurélien Giraud e o norte-americano Trevor McClung, que levou o título do torneio skate street.