Quinta edição do Curso ACERJ de Jornalismo EsportivoReprodução

Publicado 18/08/2021 14:39

Rio - A ACERJ (Associação dos Cronistas Esportivos do Rio de Janeiro) vai promover a partir do dia 11 de setembro a sua quinta versão do Curso ACERJ de Jornalismo Esportivo. Realizado de forma online no primeiro semestre de 2021, o curso será novamente na plataforma digital neste segundo semestre. As aulas começarão no dia 11 de setembro e serão ministradas sempre aos sábados. O curso terá duração de quatro meses e o investimento total é de R$ 900,00 à vista ou R$ 990,00 divididos em três parcelas de R$ 330,00. Sócios da ACERJ terão 5% de desconto à vista.



Em 2017, a ACERJ deu início ao Curso ACERJ de Jornalismo Esportivo. Com o objetivo não só de acrescentar valores à formação acadêmica do estudante de jornalismo, mas também de levar conhecimento para quem não é da área, o curso tem ênfase na parte prática.

O corpo docente do V Curso ACERJ de Jornalismo Esportivo é formado por profissionais atuantes e renomados no mercado de trabalho: Eraldo Leite (História e Ética no Jornalismo), Paulo Vinicius Coelho (Tópicos Especiais em Jornalismo), Geraldo Mainenti (Telejornalismo), Martha Esteves (Técnicas de Reportagem e Edição), Rafael Marques (Radiojornalismo), Fabio Tubino (Estudos Olímpicos), Luiz Claudio Amaral (Mídias Digitais) e Alexandre Bittencourt (Assessoria de Comunicação).

