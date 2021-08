Zaki Anwari, de 19 anos, jogou na seleção sub-16 do Afeganistão e morreu ao tentar fugir do país - Reprodução/Internet

Zaki Anwari, de 19 anos, jogou na seleção sub-16 do Afeganistão e morreu ao tentar fugir do paísReprodução/Internet

Publicado 19/08/2021 11:56 | Atualizado 19/08/2021 12:41

Com o Talibã de volta ao poder no Afeganistão, afegãos em desespero com a chegada do grupo extremista tentaram sair de qualquer maneira pelo aeroporto internacional de Cabul, inclusive se agarrando a aviões enviados para resgatar cidadãos e estrangeiros. Um deles foi o ex-jogador das seleções de base Zaki Anwari, de 19 anos, que acabou morrendo preso ao trem de pouso.

As informações são do canal de notícias do país 'Ariana News' e foram repassadas pelo tablóide inglês 'The Sun', que relatou que o jovem foi encontrado morto no trem de pouso do avião militar C-17, dos Estados Unidos, que precisou fazer um pouso forçado em Doha, no Catar. Seus restos mortais foram identificados após cruzamento de informações.

Publicidade

Além dele, outros tentaram sair do Afeganistão se segurando pelo lado de fora do avião e outros dois caíram. O cargueiro americano, com capacidade de 100 pessoas, levava em seu interior 600.



De acordo com as notícias da imprensa no Afeganistão, ao menos 12 pessoas já identificadas morreram ao tentar fugir pelo lado de fora do avião, na última segunda-feira. As imagens foram gravadas e causaram espanto pela quantidade de pessoas em desespero tentando fugir pelo lado de fora do avião.