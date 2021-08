Última edição da Maratona do Rio pelas ruas da cidade foi em 2019 - Marcio Rodrigues/Divulgação

Publicado 20/08/2021 12:16

A Maratona do Rio retorna às ruas da cidade em 2021 e já tem data confirmada. A edição acontecerá entre os dias 12 e 15 de novembro. A mudança na data inicial permitirá que os atletas interessados em participar tenham tempo de tomar as duas doses da vacina contra a Covid-19, obrigatório para a participação, como já acontece em outras importantes provas de rua do exterior, como as maratonas de Boston e Nova York.



Para evitar aglomeração, os kits serão entregues com horário agendado e a largada será em ondas, com distanciamento social. O uso de máscaras será obrigatório nas arenas e áreas comuns do evento, mas opcional no percurso feito pelos atletas.



De acordo com os organizadores, o protocolo sanitário foi chancelado pela Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura do Rio e por entidades oficiais de corrida, e servirá de exemplo para outras provas no país.



As inscrições começam em 23 de agosto para grupos pré-cadastrados: atletas que correriam na edição passada - adiada devido à pandemia - e solicitaram transferência para este ano poderão resgatar suas vagas; quem participou da prova virtual de 2020 e terá desconto na inscrição deste ano; Ou quem realizou um pré-cadastro através do site oficial do evento. Já os demais interessados em participar poderão fazer a inscrição a partir do dia 25 de agosto.



Os pacotes começam a ser vendidos com preços promocionais de 2019, variam entre R$ 100 e R$ 780. Os corredores poderão escolher entre as provas de 5km, 10km, 21km, 42km ou 63km (participando das provas de 21km + 42km). Quem não puder vir ao Rio de Janeiro para participar da prova física, terá a opção de participar do evento de forma virtual de qualquer lugar do Brasil por meio do aplicativo Running Heroes.



"O retorno do Maratona do Rio traz um sentimento de esperança para toda a comunidade de corredores. Estaremos juntos novamente, em uma prova ao ar livre e com um protocolo sanitário seguro. Mas é importante lembrar que este ano as inscrições são limitadas", conta João Traven, sócio-fundador da Maratona do Rio.