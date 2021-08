Pelé doou camisas autografadas para o leilão - AFP

Publicado 23/08/2021 12:34

Para ajudar crianças amparadas por diversas organizações internacionais, Pelé organizará um leilão beneficente, em setembro, com itens de várias personalidades do esporte, do presente e do passado. Haverá relíquias autografadas por Neymar, Cristiano Ronaldo, Mbappé, Beckham, Rivellino, Jairzinho, Clodoaldo. Além do futebol, o cantor Justin Timberlake, o ex-jogador de beisebol Derek Jeter, a ex-tenista Maria Sharapova, entre outros, também doaram peças.

O evento é o "Pelegacy: An Auction Benefitting The Pelé Foundation" ("O legado de Pelé: um leilão beneficente da Pelé Foundation") e está marcado para 22 de setembro, em Londres, de forma online e presencial.



O leilão beneficente acontecerá em uma galeria de Londres e contará com mais de 200 itens. O próprio Rei do Futebol doou alguns objetos pessoais, como camisas do Brasil e do Santos, além New York Cosmos, todas autografadas.



Essa não é a primeira vez que Pelé organiza um evento deste tipo. Em 2016, ele ajudou a arrecadar 5 milhões de dólares em um leilão com 1.500 itens. De acordo com a fundação de Pelé, o o objetivo é alcançar, em especial, crianças ameaçadas pela pobreza e as que vivem a crise de refugiados.