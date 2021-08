Seleção Brasileira - Daniel Castelo Branco

Publicado 23/08/2021 12:14 | Atualizado 23/08/2021 12:14

Rio - O Brasil volta à campo para manter os 100% de aproveitamento nas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022 em setembro. Os confrontos contra Argentina e Chile prometem e serão transmitidos ao vivo pela TV Globo, na TV aberta, e pelo SporTV.

Galvão Bueno comanda as transmissões da TV Globo nos próximos dois jogos da seleção brasileira. No dia 2 de setembro, ele estará ao lado de Casagrande e Roger Flores. No grande clássico contra a Argentina, no domingo, os comentários serão de Junior e Caio Ribeiro.

Pelo SporTV, Luiz Carlos Jr. narra o jogo contra o Chile com comentários de Ana Thaís Matos e Ricardinho. E Gustavo Villani assume a transmissão no domingo, ao lado dos comentaristas Paulo Vinicius Coelho e Pedrinho. O SporTV exibe ainda todos os outros confrontos das Eliminatórias sul-americanas. A Seleção Brasileira lidera a competição, com 18 pontos e 100% de aproveitamento, seis pontos à frente da Argentina, segunda colocada.