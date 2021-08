Atacante Gabriel Ramos é o novo reforço do Londrina para a Série B - Foto: Ricardo Chicarelli/Londrina EC

Publicado 23/08/2021 15:39

Rio - Nesta segunda-feira (23), o Londrina anunciou a contratação do atacante Gabriel Ramos, revelado nas categorias de base do Flamengo e Bahia. Anteriormente, o jogador estava atuando na Letônia e, há alguns dias, estava treinando no Tubarão aguardando ser oficializado como o novo reforço para a sequência da temporada.

Com contrato até o fim da Série B, o jogador passou por Flamengo e Bahia, em 2015 e 2016, e estreou como profissional no Cuiabá, em 2017. Em entrevista ao site oficial do Londrina, Gabriel comentou sobre a posição que pode atuar no Tubarão.

"Acostumei a jogar pela ponta esquerda, solto, vindo por dentro e gosto bastante de finalizar, minha bola parada é boa, gosto muito de marcar, pois aprendi isso na Europa, voltar para ajudar meus companheiros e o principal do futebol é fazer gol, gosto de entrar na área, finalizar para fazer gols", disse o atacante Gabriel Ramos.

O Londrina ocupa a 16ª colocação no torneio, com 20 pontos. No próximo sábado, o Tubarão enfrenta o Brusque, às 18h45, no Augusto Bauer, pela 21ª rodada da Série B.