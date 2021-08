Aos 55 anos de idade, Romário se torna avô - Foto: Reprodução/Instagram

Publicado 23/08/2021 17:17

Rio - Atualmente senador no Rio de Janeiro, Romário se tornou avô, aos 55 anos de idade após o nascimento de Davi, primeiro filho de Romarinho, com 27 anos e Zanna, sua esposa. O ex-jogador publicou a foto do neto nas redes sociais.

"Papai do Céu, mais uma vez, muito obrigado por tudo. Dessa vez, pelo nascimento do meu primeiro netinho, Davi, que veio ao mundo hoje, às 7:41, pesando 3,665, com 50 centímetros. Meu primeiro netinho e filho do meu primeiro filho homem, Romarinho.

Muita luz, muita paz e muita energia boa na família. Que sensação diferente essa de ser avô, realmente especial. Posso afirmar que tô feliz pra c.... Com certeza o Davi veio ao mundo pra nos trazer muita felicidade. TE AMAMOS Davi!", disse Romário.

Filho de Romário com Monica Santoro, primeira mulher com quem teve a filha Moniquinha, Romarinho ainda é pai de Rafael, Isabella e Ivy.