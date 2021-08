Hamilton e Verstappen são os principais nomes na disputa pelo título da temporada de Fórmula 1 - AFP

Publicado 24/08/2021 18:27

A Fórmula 1 anunciou mais uma novidade para a temporada de 2021, que retorna das férias neste fim de semana no GP da Bélgica. O piloto que fizer mais ultrapassagens durante todo o ano receberá um prêmio especial.

O "Master of the Pass" ou "Mestre do Passe" em tradução para o português foi desenvolvido junto a uma plataforma de negociação de moedas virtuais. A premiação com o novo parceiro da Fórmula 1 será entregue após a última corrida da temporada, no GP de Abu Dhabi, em 12 de dezembro.



De acordo com a Fórmula 1, quem lidera a lista é o alemão Sebastian Vettel, da Aston Martin, que não teve a quantidade divulgada. Até o momento, foram 628 ultrapassagens dos pilotos na temporada.