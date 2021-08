Rodolpho Riskalla conquistou a prata nos Jogos Paralímpicos de Tóquio-2020 no hipismo, montando Don Enrico - Wander Roberto /CPB

Rodolpho Riskalla conquistou a prata nos Jogos Paralímpicos de Tóquio-2020 no hipismo, montando Don EnricoWander Roberto /CPB

Publicado 26/08/2021 12:14

O segundo dia da Paralimpíada de Tóquio-2020 não teve ouro, mas o Brasil somou mais quatro medalhas e está em 10º lugar na classificação geral. Foram duas pratas, na esgrima e no hipismo, e dois bronzes na natação, que teve Daniel Dias ampliando sua coleção para 27 medalhas.

O destaque ficou para Rodolpho Riskalla no hipismo de adestramento, classe IV. Ele conquistou o melhor resultado da história do Brasil na modalidade montando Don Henrico, com apresentação que teve as músicas Aquarela do Brasil e Halo,de Beyoncé. O ouro foi da holandesa Sanne Voets.



Já na esgrima em cadeira de rodas, Jovane Guissoni conquistou sua segunda medalha em três edições. Ouro em Londres-2012, o atleta ficou com a prata na Tóquio-2020, ao perder a final para o russo Alexander Kuzyukov por 15 a 8. Carminha Oliveira não passou da fase de grupos.



Em sua despedida dos Jogos Paralímpicos, Daniel Dias chegou em terceiro lugar nos 100 metros livre da classe s5 e no revezamento 4x50 metros livre, ao lado de Joana Neves, Talisson Glock e Patrícia Pereira. Em outras finais disputadas nesta quinta-feira, Joana Neves, Talisson Glock, Ruan Felipe e Matheus não chegaram ao pódio.



No goalball, a seleção masculina perdeu de virada por 8 a 6 para os Estados Unidos, em um jogo muito disputado.