Botafogo e Vasco disputam a Série BReginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 26/08/2021 11:50

Rio - Fora do G-4 da Série B, o Botafogo e Vasco lutam para retornar à elite do futebol brasileiro em 2022. De acordo com informações do portal "Infobola", do matemático Tristão Garcia, nenhuma das duas equipes está em situação cômoda, porém, o Glorioso tem possibilidades bem maiores que o Cruzmaltino.

No momento, o Botafogo, que está em quinto lugar, tem 30% de chances matemáticas de acesso. Com mais possibilidade que o clube comandado por Enderson Moreira estão o Coritiba, com 87%, o CRB, de Alagoas, com 67%, e o Goiás, com 58%. O Náutico aparece com os mesmos 30%.



Já o Vasco, que está na 11ª colocação, aparece com 10% de chances de acesso. Outro grande brasileiro que disputa a Série B, o Cruzeiro tem situação ainda mais complicada. No momento, a Raposa tem 2% de chances de retornar para a Série A.