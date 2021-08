Murilo Becker - Reprodução/Instagram

Murilo BeckerReprodução/Instagram

Publicado 26/08/2021 11:08 | Atualizado 26/08/2021 11:09

São Paulo - A ex-esposa do jogador de basquete, Murilo Becker, diz ter sido agredida pelo atleta. A influenciadora digital Patrícia Pontes afirma que o caso aconteceu na madrugada de 9 de agosto e já registrou o caso na Delegacia da Mulher de São José dos Campos. As informações são da "coluna do Léo Dias".

Segundo o relato de Patrícia, o jogador viajou no fim de semana do Dias do Pais acompanhado dos quadrigêmeos que teve com Patrícia. O combinado era de que o atleta iria devolver os filhos até às 23h do domingo. Entretanto, Becker só trouxe as crianças por volta de 00h30 do outro dia. Por ter chegado tarde, a ex-esposa - que é resguardada por medida protetiva -, foi acompanhar a babá.

Publicidade

Foi então que Patrícia percebeu que o ex-marido estava acompanhado da namorada, algo que foi combinado no compartilhamento de guarda que não poderia acontecer. Segundo ela, foi a atual de Becker quem começou a situação, a provocando de dentro do carro. Quando a influenciadora digital reclamou, Becker se tornou agressivo e respondeu: “Cale a boca, vagabunda”.



“Como ele tinha muita briga com o meu ex-namorado – e eu, com a atual dele –, nós fizemos esse acordo. Ele desceu do carro e perguntei o que tinha acontecido para ele me entregar as crianças tão tarde. Ele não me respondeu. Abriu o porta-malas para tirar uma cadeira de rodas. Nisso, chegou a namorada dele, no carro dela, e parou do outro lado da rua, um pouco antes da minha casa. Eu perguntei: ‘O que ela está fazendo aqui?’. Eu estava gravando tudo, por orientação do advogado, caso Murilo me agredisse”, revela Patrícia.

Publicidade

“Acertou primeiro o meu nariz, que ainda está com um osso sobressaltado. Peguei o celular do bolso e disse que estava gravando. Mas ele não parou, veio para cima de mim. Sentia muita dor, mas ficava de pé. Com o murro nos dentes, não lembrava muita coisa, fiquei no chão. Tenho testemunhas”, contou.

Patrícia teve lesões no nariz, nos dentes e na cabeça, além de lesão no joelho em decorrência da queda que sofreu após o soco. A influenciadora passou por corpo de delito na delegacia onde registrou o caso. Patrícia e Becker foram casados por cinco anos e tiveram quadrigêmeos. As crianças, de 7 anos, têm paralisia cerebral. O dois se separam em meados de 2018.

Publicidade

O jogador ainda não se pronunciou sobre o ocorrido.