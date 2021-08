Kylian Mbappé - Segunda contratação mais cara da história e atual jogador mais valioso do mundo, o atacante francês de 22 anos custa 160 milhões de euros, cerca de 985 milhões de reais. - Divulgação/PSG

Kylian Mbappé - Segunda contratação mais cara da história e atual jogador mais valioso do mundo, o atacante francês de 22 anos custa 160 milhões de euros, cerca de 985 milhões de reais.Divulgação/PSG

Publicado 26/08/2021 13:42

Madrid - A novela entre Real Madrid e Mbappé ganhou um novo capítulo. Segundo a Sky Sports, o clube merengue subiu a proposta oferecida ao PSG pelo atacante para 170 milhões de euros, que na cotação atual seria cerca de R$ 1 bilhão.

O valor se aproxima do que os franceses querem. De acordo com o jornal "L'Équipe", o a astro será liberado caso o time de Madrid faça uma proposta na casa de R$ 1,2 bilhão. Mbappé teria ficado insatisfeito com a ida de Messi ao PSG e a vontade de sair do jogador pode ajudar na negociação.